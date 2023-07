Impianto dentale: cos’è, quando si fa e costi

La salute dentale è un aspetto fondamentale della nostra salute generale e del nostro benessere. Problemi come la perdita di un dente possono avere effetti significativi non solo sull’aspetto estetico del nostro sorriso, ma anche sulla nostra capacità di masticare correttamente e sulla salute della nostra bocca. Una delle soluzioni più efficaci per risolvere questo problema è l’impianto dentale.

Un impianto dentale è una soluzione di lunga durata per sostituire i denti mancanti. Si tratta di una struttura artificiale, di solito realizzata in titanio, che viene inserita nell’osso della mandibola o del mascellare al posto del dente mancante. L’impianto funge da radice per il nuovo dente e offre un supporto stabile per una protesi fissa, come una corona, un ponte o una protesi totale.

A prima vista, i prezzi impianti dentali possono sembrare elevati. Tuttavia, il costo finale può variare a seconda di vari fattori, tra cui il tipo di impianto, la sua posizione, la necessità di interventi preliminari e l’esperienza del chirurgo. Nonostante il costo iniziale, considerando la durata e la funzionalità di un impianto, può essere un investimento valido a lungo termine per la salute del sorriso.

Quando si fa un impianto dentale

Non tutte le situazioni di perdita di denti richiedono un impianto dentale. È una soluzione ideale per le persone che hanno perso uno o più denti a causa di una malattia gengivale, un trauma o una carie. L’impianto dentale può essere una buona soluzione anche per chi ha difficoltà con le protesi mobili o per chi non vuole o non può rifarsi i denti con un ponte.

Per essere candidati ad un impianto dentale, i pazienti devono avere una salute generale adeguata, una buona igiene orale e una quantità sufficiente di osso nella mandibola per sostenere l’impianto. Inoltre, devono essere disposti a impegnarsi in un programma di manutenzione regolare per assicurarsi che l’impianto rimanga sano e funzionante.

Il processo dell’impianto dentale

Il processo di impianto dentale richiede diverse fasi e può durare da diversi mesi a un anno, a seconda delle specifiche esigenze del paziente. Inizia con un’attenta pianificazione, che può includere radiografie, modelli dentali e, in alcuni casi, una scansione del computer per ottenere una visione dettagliata dell’area interessata.

Una volta stabilita la pianificazione, l’impianto viene inserito nell’osso durante un intervento chirurgico. Questa fase può richiedere un’ anestesia locale, ma in alcuni casi può essere necessaria un’anestesia più profonda. Una volta inserito l’impianto, deve essere lasciato a guarire per un periodo che può variare da due a sei mesi.

Dopo il periodo di guarigione, durante il quale l’osso cresce attorno all’impianto formando un legame solido, viene applicata una protesi. Questa può essere una corona singola, un ponte che sostituisce più di un dente o una protesi totale.

Il costo degli impianti dentali

Il costo dell’impianto dentale può variare in base a una serie di fattori, tra cui il numero e il tipo di impianti, la posizione degli impianti nella bocca, la necessità di procedure supplementari come l’innesto osseo, e l’esperienza del chirurgo.

In generale, un impianto dentale può costare da 1.000 a 3.000 euro per impianto, senza includere la corona o la protesi. Il costo della corona o della protesi può variare da 500 a 2.000 euro. Quindi, il costo totale per un singolo impianto dentale, compresa la corona, può variare da 1.500 a 5.000 euro.

Tuttavia, è importante considerare che un impianto dentale è un investimento a lungo termine per la salute orale. A differenza di altre soluzioni per la sostituzione dei denti, come ponti o dentiere, che possono richiedere sostituzioni o aggiustamenti nel corso del tempo, un impianto dentale può durare una vita se curato adeguatamente.

