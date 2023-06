Modica. “Io sono Graziella”, poetica tra corpi riti e sacralità

Una serata per rendere omaggio alla Sicilia e alla sicilianità, tra suggestioni visive, talk e musica per iniziativa del Rotary Club di Modica, in collaborazione con la Fondazione Teatro Garibaldi e con il patrocinio del comune di Modica. ° ’ , ..

Ad aprire la serata, che sarà moderata dal giornalista Bartolo Lorefice, la proiezione di “Io sono Graziella”, il film d’artista del giovane ispicese Giuseppe Di Martino, premiato al United Artist International Film Festival 2023 (Selezione ufficiale nella categoria migliore cinematografia), al New York Movie Awards 2023 (Vincitore nella categoria migliore attrice protagonista), al Cine Paris Film Festival 2023 (Vincitore nella categoria miglior film d’artista), all’Hollywood Gold Awards 2023 (Selezione ufficiale nella categoria migliore cinematografia), e Near Nazareth Festival 2023 (Semi finalista).

Un film d’artista che diventa un elogio alla bellezza, al tessuto narrativo che abita la ricerca di Di Martino, un progetto antologico che raccoglie i codici che costituiscono l’alfabeto della sua ricerca poetica attraverso un’analisi autobiografica. Un diario audiovisivo che conduce la fruizione delle immagini ad una sempre più incalzante esperienza rituale e sacrale, con elementi simbolici forti, tra dentro e fuori, intimità ed esteriorità, fede e vanità, che costruiscono un’identità composita e autentica.

“Il progetto, interamente realizzato con la collaborazione di Graziella Carpintieri, mia nonna, – spiega Giuseppe Anthony Di Martino – nasce dall’urgenza di parlare di ciò che sono e ciò di cui mi nutro attraverso un meccanismo di introiezione delle immagini che risale alla dimensione prenatale. Perno del tessuto narrativo è il concetto di atemporalità, restituito con sguardi intrisi di virtuosismi talvolta estetici talaltra perturbanti”.

Subito dopo la proiezione, ci sarà il talk “La nascita di una poetica: corpi, riti e sacralità” tra Giuseppe Anthony Di Martino e Maria Carmela Di Luca, consulente educativa, che sarà arricchito dalle performance di due cantanti lirici prestigiosi e di lungo corso, il tenore Giuseppe Veneziano e il soprano Maria Gabriella Ferroni, accompagnati al piano dal Maestro Sergio Carrubba. Verranno eseguiti brani dalla tradizione musicale e operistica siciliana, oltre a composizioni del maestro Carrubba ispirate al Gattopardo, arie di Cavalleria Rusticana e altri brani che si inseriscono in questa tipologia di cornice.

“Il mio ultimo evento pubblico da presidente del Rotary Club di Modica – dichiara il dott. Roberto Falla – che rappresenta il completamento di un biennio in cui il nostro Club ha promosso iniziative culturali di alto livello per valorizzare e riscoprire la storia, le tradizioni e le eccellenze accademiche e artistiche della nostra comunità. Penso, ad esempio, all’evento sul Sifilicomio Campailla con il prof. Uccio Barone o a quello con il prof. Alessandro Pluchino, vincitore dell’IG Nobel 2022, per citarne alcuni. Doveroso ringraziare i componenti del Direttivo e tutti i Soci del Club per lo straordinario lavoro svolto insieme. Per me è stato un vero onore avere avuto la possibilità di essere al servizio del Sodalizio in qualità di presidente”.

“Chiudiamo il cerchio – aggiunge il presidente Falla – con una serata imperdibile che rappresenta un tributo raffinato e composito alla cultura iblea e siciliana, attraverso la valorizzazione del lavoro di un giovane talento figlio della nostra Terra e la musica e il belcanto di tre artisti straordinari e di lungo corso”.

La partecipazione all’evento è gratuita.

