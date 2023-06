In provincia di Ragusa al via a “Mare senza frontiere”

A partire dal 1° luglio, e fino al 31 agosto, l’ASP di Ragusa, in collaborazione con la Samot Ragusa Onlus, propone la quinta edizione dell’iniziativa “Mare senza frontiere”, il servizio estivo di assistenza ai disabili che permette alle persone più svantaggiate di poter usufruire delle spiagge della provincia iblea e della possibilità di fare il bagno. A dare il via ufficiale al progetto, nelle scorse settimane, è stata la firma del protocollo d’intesa fra l’Azienda sanitaria, rappresentata dal Commissario straordinario, dott. Fabrizio Russo, e i sindaci degli otto comuni rivieraschi aderenti, che garantiranno la realizzazione di spazi adeguati e la dotazione di attrezzature che favoriscano l’accesso al mare e la permanenza sugli arenili dei soggetti presi in carico.

L’ASP, attraverso la Samot (aggiudicataria del servizio tramite procedura selettiva), garantirà invece l’attività di assistenza socio-sanitaria, grazie alla presenza di due operatori per ogni lido, dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30. “E’ motivo di enorme vanto – spiega il Commissario dell’ASP, Fabrizio Russo – portare avanti un’iniziativa che, negli anni, ha rappresentato un fiore all’occhiello per l’intera Azienda. Grazie ai miei collaboratori e ai referenti del progetto, siamo lieti di poter regalare qualche ora di svago e spensieratezza ai soggetti portatori di disabilità, facilitandone l’accesso agli arenili attraverso la rimozione degli ostacoli e il superamento delle barriere architettoniche. Ringrazio i sindaci per aver risposto con entusiasmo al nostro invito e per l’allestimento delle postazioni utili all’espletamento di tutte le attività previste”.

Il servizio verrà garantito ogni settimana, dal martedì alla domenica, ad eccezione del 15 agosto. I soggetti interessati a usufruirne dovranno presentarsi con un accompagnatore al punto prestabilito. E’ auspicabile la prenotazione.

Ecco le postazioni attrezzate del litorale ibleo:

Acate – Marina di Acate, Guardia medica

Ispica – Santa Maria del Focallo, Lido Otello

Modica – Marina di Modica, piazza Mediteranno e Maganuco

Pozzallo – Spiaggia libera adiacente “Lido Enrique”

Ragusa – Marina di Ragusa, piazza Torre

Santa Croce Camerina – Punta Secca, Lungomare Amerigo Vespucci

Scicli – Donnalucata, Riviera di Ponente e Lido Aziz

Vittoria – Scoglitti, Riviera Lanterna

