A Marina di Ragusa la Bobo Summer Cup padel tour al Porto

La Bobo Summer Cup 2023 sta per partire. E l’evento estivo ha scelto come prima tappa, dal 7 al 9 luglio, la splendida location di Marina di Ragusa. “Siamo felici di annunciare che eBay è il nuovo main sponsor e title partner dell’evento”. Questo l’annuncio visibile sulla pagina Instagram ufficiale della Bobo Summer Cup che, per ogni tappa, prevede un torneo di padel amatoriale e un torneo Vip. I vincitori del torneo amatoriale sfideranno, nella finalissima della domenica, la coppia vincitrice del torneo Vip. Le finali e le finalissime della tappa di Marina saranno trasmesse live su Twitch e saranno seguite da Dazn. “Vi aspettiamo alla prima tappa il 7, 8 e 9 luglio a Marina di Ragusa nell’arena che sarà realizzata al lungomare Mediterraneo, in prossimità del porto turistico – chiarisce Bobo Vieri – rimanete sintonizzati per scoprire che cosa accadrà. Non vediamo l’ora di mostrarvi le novità di quest’anno”. Insomma, il grande padel sta per sbarcare in Sicilia. Anche nel 2018 Marina di Ragusa era stata selezionata come prima tappa ufficiale del tour estivo. Come ogni anno illustri personaggi del mondo del calcio, dello sport e della tv nazionale (tra questi sono già annunciati i fedelissimi di Vieri, Daniele Adani e Nicola Ventola oltre ad altri ospiti i cui nomi saranno ufficializzati nei prossimi giorni) saranno presenti sulle bellissime spiagge di Marina di Ragusa, ‘ospiti’ di Christian ‘Bobo’ Vieri. Ma c’è di più. Ogni anno vengono raccolti fondi a scopo benefico. La sera del venerdì si terrà la Cena Charity. “E’ l’obiettivo primario della Bobo Summer Cup – dice Gabriele Schembari che si sta occupando di realizzare la tappa locale a Marina di Ragusa – Sport e solidarietà saranno anche quest’anno protagonisti del padel tour targato Bobo Vieri. Ne vedremo davvero delle belle. Stiamo mettendo in piedi una struttura organizzativa non da poco proprio per dare la possibilità a tutti coloro che vorranno essere presenti di assistere all’evento e di applaudire i campioni presenti. Una bella scommessa che ci fornisce la possibilità di partecipare al tour di una kermesse dai grandi numeri e che fa registrare una straordinaria copertura. Una occasione da non perdere, insomma, per Marina di Ragusa”. Sarà possibile acquistare i biglietti su TicketOne. L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto alla fondazione Bambino Gesù onlus.

