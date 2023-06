Santa Croce. Cambiamento digitale e la trasformazione ente

Continua speditamente il percorso di trasformazione digitale del Comune di Santa Croce Camerina, che ha ottenuto ben cinque finanziamenti europei, nell’ambito dei fondi del PNRR. In particolare, i finanziamenti che ammontano complessivamente a € 344.000, sono stati ottenuti per l’attivazione dei seguenti servizi:

1. Abilitazione al Cloud per le PA Locali”;

2. Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici e Cittadinanza Digitale”;

3. Piattaforma Notifiche Digitali”;

4. Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID CIE”;

5. Piattaforma Digitale Nazionale Dati.

“Ad oggi – spiega il sindaco Peppe Dimartino –, come Comune abbiamo già contrattualizzato, entro i termini previsti dai rispettivi cronoprogrammi, i primi due e più importanti servizi, ovvero “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” e “Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici e Cittadinanza Digitale”, che permetteranno di migrare le applicazioni in dotazione agli uffici verso ambienti Cloud certificati mettendo così in sicurezza i dati dell’ente ed il miglioramento del sito web ma permetteranno soprattutto al cittadino di interagire con la pubblica amministrazione in modo diretto e semplificato. Tutto questo avverrà mediante la creazione di servizi in forma digitale erogati dal Comune e fruibili online, che avranno come scopo l’erogazione di una prestazione da parte dell’amministrazione, o la possibilità di effettuare un adempimento verso l’amministrazione, senza dover fare code agli sportelli. Per questi due Avvisi pubblici il Comune aveva ottenuto complessivamente € 277.223, e ha contrattualizzato i rispettivi affidamenti per un complessivo di € 129.825 quindi con un’economia di spesa di ben € 147.441 che sarà reinvestita in altri servizi e forniture digitali per migliorare il nostro ente”.

L’attività è stata frutto dell’interazione tra l’Amministrazione comunale, i responsabili dei dipartimenti e il responsabile della transizione digitale, Gaudenzio Occhipinti.

