Monterosso Almo. Riconoscimento al professore Angelo Schembari

Il professore Angelo Schembari, docente presso l’Istituto “L. Capuana” di Giarratana e Monterosso, nonché storico ed autore di vari libri ha ricevuto un riconoscimento nell’ambito della 7° edizione del “Premio Ciccio Raffa” che ogni anno premia dieci docenti della provincia. Quest’anno sono stati premiati otto donne e due uomini. “ Si tratta- hanno sottolineato gli organizzatori – di un riconoscimento a docenti assertivi, disponibili all’ascolto dei giovani, aperti alle collaborazioni con esperti esterni, empatici, abili nelle nuove tecnologie, fautori di un’educazione cooperativa ed in possesso di abilità pedagogiche necessarie per relazionarsi con i nativi digitali”. La cerimonia di premiazione si è tenuta a Vittoria nella splendida cornice del Chiostro delle Grazie alla presenza delle autorità cittadine con in testa il Sindaco Francesco Aiello. Nella foto il momento della premiazione.

