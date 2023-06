Comiso. Creato il sistema integrato di rango urbano Val di Noto

Ieri pomeriggio a Comiso è stata sottoscritta la convenzione che istituisce giuridicamente il nuovo soggetto politico SIRU VAL DI NOTO (sistema integrato di rango urbano).

Il borgo Monterosso Almo ne fa parte insieme ad altri 12 Comuni della provincia di Ragusa e Siracusa ( Chiaramonte, Comiso, Acate, Pozzallo, Ispica, Rosolini, Pachino, Portopalo, Buscemi, Palazzolo, Bucchieri, Noto).

Questa aggregazione territoriale , prevista dalla Regione Sicilia, ha come obiettivo quello di elaborare una strategia di sviluppo finalizzata all’utilizzo dei fondi europei 2021/2027.

Il percorso che ha portato alla sua costituzione ha visto coinvolti tutti i Consigli comunali, associazioni locali e provinciali, i sindacati, i Gal che hanno evidenziato, attraverso incontri e proposte progettuali, le molteplici esigenze e i bisogni dei vari territori. Tra questi la necessità di migliorare la viabilità e rafforzare i collegamenti tra i vari comuni per favorire la mobilità di merci, cittadini e turisti; l’elaborazione di una strategia di sviluppo volta alla rigenerazione urbana dei centri storici e a frenare l’esodo dei giovani e lo spopolamento.

SIRU vuol essere, quindi, uno strumento intercomunale per progettare e promuovere lo sviluppo di un vasto territorio attraverso la sinergia di progettazione fra i 13 Comuni

