Vittoria, Ponte Ippari Dipasquale(PD): “Lavori a un passo dall’aggiudicazione”

“Si stanno completando in questi giorni le procedure propedeutiche all’aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza del Ponte sul fiume Ippari (al km 2+400 della SP 18 Vittoria-Piombo)”. Ne dà notizia l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico che spiega: “Siamo alle battute finali di una gara d’appalto che ho seguito in prima persona insieme al Comune di Vittoria e il Libero Consorzio dei Comuni di Ragusa. Da questo lavoro di confronto è emersa la proficua sinergia tra l’amministrazione Aiello e il commissario dell’ex Provincia di Ragusa Salvatore Piazza, che ringrazio, e si è potuto dare il via alla gara d’appalto per un importo a base d’asta di € 3.236.686,99”.

“La commissione giudicatrice – dichiara ancora il parlamentare dem – ha già approvato la graduatoria relativa alle otto ditte ammesse alla gara e la prima risulta la Edilzeta SPA di Modica. Oggi è stata adottata la proposta di aggiudicazione cui seguiranno i tempi tecnici per l’affidamento definitivo e la consegna dei lavori. Un ringraziamento – conclude – lo rivolgo anche alla sezione provinciale di Ragusa dell’UREGA per il lavoro svolto”.

