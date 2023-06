“Premio Speciale sulla Stilistica” al poeta modicano Pippo Puma

Nell’ambito del 2° Festival Mondiale di Poesia e Narrativa al poeta modicano Pippo Puma gli è stato conferito il “Premio Speciale sulla Stilistica” nella sezione delle lingue locali vernacoli italiani per la poesia nell’idioma di Modica “Travagghiata attisa”.

All’interessante Festival Mondiale hanno partecipato poeti e scrittori di ben 16 nazioni con scritti provenienti da tutto il mondo.

L’evento è stato organizzato da Kiwanis, distretto Italia-San Marino in collaborazione col Club Salerno Principato Citerione e dalla KC Stabiae Sorrento, il cui Presidente Onorario e Governatore è lo scrittore Enrico Del Gaudio.

Kiwanis è un Club di volontariato internazionale no-profit fondata il 21 gennaio 1915 a Detroit, negli Stati Uniti, ed ha Clubs sparsi in tutto il mondo. Si impegna a trattenere rapporti di amicizia coi popoli e allo stesso tempo si dedica per il bene degli altri, in favore dei bambini e degli indifesi.

La premiazione si terrà il 30 luglio prossimo a Castellammare di Stabia alla presenza del Governatore del Distretto Italia-San Marino, Salvatore Chiarello, delle varie giurie e di personalità del mondo della scuola e delle istituzioni.

