Scicli, le dimissioni dell’assessora Drago analizzate dal Pd

“Solo due settimane fa il Sindaco Marino valutava il suo primo anno di esperienza amministrativa con una sufficienza piena, raccontando di un percorso netto e lineare in cui i rallentamenti della tabella di marcia erano dovuti all’infausto tempismo di un’alluvione che aveva avuto il pessimo gusto di manifestarsi agli albori della sindacatura”. Il Partito Democratico di Scicli analizza le dimissioni di Concetta Drago, inattese ad onor del vero, e ritiene che esse sollevano “nuovamente il tappeto sotto al quale il Sindaco, con sempre più fatica, nasconde i troppi problemi che da tempo minacciano di oscurare l’immagine di un’Amministrazione e di una maggioranza che si affanna a dare un’idea di efficienza e coesione nonostante la città stia iniziando a testare sulla propria pelle le troppe carenze e le difficoltà degli uffici costretti a districarsi nella confusionaria sovrapposizione di deleghe, con una pianta organica che non rispecchia e valorizza appieno le professionalità in forza all’Ente”.

“Soprattutto, queste dimissioni – incalzano i democratici sciclitani – non fanno ben sperare per l’imminente futuro, con la stagione estiva ormai iniziata e nessun segnale sul piano della programmazione culturale e turistica e con i soliti problemi sul fronte delle manutenzioni ben visibili a tutti. Dietro la placida formula dei “motivi personali e professionali” e al netto dei ringraziamenti ed elogi di rito, le dimissioni odierne vanno necessariamente lette alla luce di quello che ad oggi è un del tutto immotivato rimpasto di gennaio.

Per quanto ci riguarda, è evidente che il Sindaco fa sempre più fatica a tenere insieme una maggioranza troppo composita e legata più da accordi elettorali da fare attenzione a non disattendere piuttosto che da una visione comune per il futuro della città, ed auspichiamo che le prossime scelte siano fatte tenendopresente il bene degli sciclitani e non qualche patto da osservare”.

