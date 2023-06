Novanta migranti sono sbarcati ieri sera a Pozzallo. Sono stati messi in salvo dalla nave commerciale Iblea, trasbordati a 30 miglia da Pozzallo su una motovedetta della Guardia costiera e portati appunto a Pozzallo.

Provenienti da Siria, Egitto e Sudan, sono 62 uomini, 11 donne, 12 bambini e 5 bambine.

Alcune persone hanno avuto bisogno di assistenza medica: una donna al settimo mese di gravidanza è stata condotta in ospedale per controlli. Poi due bambini ustionati, una bimba di 13 anni e un bambino di 7 con una ustione probabilmente da idrocarburi nella parte bassa del corpo.

Intanto, prima degli arrivi di oggi, all’hot spot di Pozzallo c’erano 291 persone, 247 uomini adulti e 44 minori non accompagnati. Al centro di Cifali 142 minori non accompagnati.

