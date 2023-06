La minaccia di Prigozhin…l’opinione di Rita Faletti

Cosa sta accadendo in Russia? Il finanziatore della Wagner, Prigozhin, ha avvisato il Cremlino che la prossima destinazione dei suoi 25mila uomini è Mosca, il centro del potere, e stando alle sue parole, della menzogna raccontata al popolo russo, tenuto per troppo tempo all’oscuro dell’andamento della guerra in Ucraina. I russi devono sapere che sono stati ingannati, che l’esercito regolare sta scappando e regalando agli ucraini chilometri quadrati di territorio per incapacità a difenderlo. Il capo della Wagner ha anche detto di essere disposto a morire con i suoi miliziani, che non saranno soli a dare l’assalto al cuore del potere russo. Altre milizie private si uniranno. Vladimir Putin ha descritto quelle parole come il segno di una ribellione armata contro il suo Paese e ha dato ordine alle forze armate, all’antiterrorismo e al servizio di sicurezza di neutralizzare qualunque tentativo di insurrezione da parte di Prigozhin. Contro il “traditore” è stato anche aperto un procedimento penale. Il capo della Wagner aveva criticato a più riprese i risultati dell’operazione militare in Ucraina, definendoli fallimentari e imputando le responsabilità allo stato maggiore russo, a Shoigu in particolare, e al Cremlino, in un’escalation di violenza verbale e insulti. La minaccia dell’assalto in forze al cuore del potere non è proprio quello che si dice un fulmine a ciel sereno. Però, come spiegare una minaccia che ha l’aria di essere irrevocabile? Prigozhin impazzito? Prigozhin appoggiato da qualcuno nella cerchia di Putin, sicuro di riuscire nell’impresa di disarcionare il capo del Cremlino e sostituirlo? Con chi? Cosa si sta preparando alle spalle di Putin? E cosa rischia Prigozhin? E’ davvero pronto a morire perché il popolo russo, abituato ad essere tenuto all’oscuro della verità da sempre, allevato a pane e propaganda, finalmente sappia? Si è chiesto, Prigozhin, a chi dei due, se a lui o a Putin, i russi crederanno? E a chi dei due, tra coloro che contano nell’establishment, farà comodo credere o fingere di farlo? La guerra in Ucraina ha provocato conseguenze sulle cui dimensioni possiamo limitarci a fare ipotesi, ma credere che nulla sia cambiato sarebbe irrealistico. La Russia di Putin dopo oltre un anno e mezzo di guerra non può non aver subito contraccolpi. Il mondo non è più lo stesso, la pace è stata violata. Oligarchi scomodi eliminati, oligarchi fuggiti o sul punto di farlo, molti tra i migliori e più utili alla società russa andati altrove all’inizio dell’invasione. Chi aveva qualcosa da perdere è altrove, altri se ne andranno, resterà chi non ha nulla da perdere. La Russia sta per confrontarsi con una pericolosa guerra civile? E’ la domanda senza risposta che circola un po’ ovunque. Se così fosse, i primi a trarne vantaggio sarebbero proprio gli ucraini, con Putin costretto a spostare l’“operazione militare” tra le mura di casa. E se invece accettassimo per vero il fatto che i russi hanno serie difficoltà a battere il nemico, se nel cerchio di Putin la fine della guerra fosse un auspicio, se Putin stesso fosse consapevole che una guerra di logoramento logorerebbe anche il suo Paese e la sua economia, si potrebbe perfino supporre che la minaccia di Prigozhin e la guerra civile siano un escamotage per fermare l’invasione senza compromettere l’onore. Dopo le minacce di Prigozhin e il discorso di Putin: “Come presidente della Russia e Comandante in capo, come cittadino della Russia, farò tutto ciò che è in mio potere per difendere il Paese, proteggere l’ordine costituzionale, la vita, la sicurezza e la libertà dei suoi cittadini”, non poteva mancare la propaganda. Il capo del Cremlino ha infatti ricordato che l’intera macchina militare, economica e informativa dell’Occidente è diretta contro la Russia.

