Modica. Sabato nascerà la nuova giunta comunale

È fissato per sabato prossimo l’appuntamento a Palazzo San Domenico per la nomina ufficiale della nuova giunta comunale da parte della sindaca Maria Monisteri Caschetto. Tenuto conto che sono stati già precedentemente annunciato tre componenti, ovvero Saro Viola, Giorgio Belluardo (entrambi era nella giunta Abbate) e Chiara Facello, restano altre sette poltrone da assegnare. La coalizione aveva assicurato un premio per i più eletti per cui gli altri nomi dovrebbero essere Delia Vindigni, Samuele Cannizzaro, Antonio Drago e Tino Antoci. Nel gioco delle ipotesi la nuova giunta dovrebbe essere:

– Chiara Facello: servizi sociali

– Giorgio Belluardo: manutenzioni

– Saro Viola: personale e polizia locale

– Tino Antoci: Urbanistica e sviluppo economico

– Samuele Cannizzaro: Ecologia

– Delia Vindigni: Bilancio

– Antonio Drago: lavori pubblici.

Resterebbe da ricoprire il ruolo di presidente del consiglio comunale e qui si insisterebbe sulla più votata in assoluto, Maria Cristina Minardo.

