Aeroporti, Dipasquale (PD): “Per Comiso misure serie, non spot”

“Su Ragusa è da apprezzare il finanziamento di 500mila euro stanziato dal presidente della Regione Renato Schifani per la realizzazione di voli cargo a Comiso. C’è da dire anche che si tratta di poca cosa se si considera che nel 2018 da deputato di opposizione ho ottenuto in legge di stabilità due milioni per la stessa finalità”. A dichiararlo è Nello Dipasquale, deputato PD all’ARS e componente della Commissione Attività produttive presso il Parlamento siciliano. “Per Comiso – dice Dipasquale – non servono misure spot, ma interventi seri volti al rilancio dello scalo. Da Schifani attendiamo che siano trovate le soluzioni al disastro lasciato dal governo di destra targato Musumeci e nella cui continuità si pone l’attuale governatore. A Comiso, al momento – informa l’esponente dem – vengono realizzati 20 voli settimanali. Si tratta di un dato gravissimo se si considera l’alta e accentuata vocazione turistica dell’area Sud-orientale della Sicilia. Occorre realizzare quindi l’area cargo, ma si deve recuperare il ruolo strategico dello scalo anche nel trasporto delle persone”.

