Ispica, murales con le effigie di Nelson Mandela

La libertà di esistere e l’istruzione per un popolo in un mondo senza discriminazioni razziali e di ogni forma è ciò che ha spinto Nelson Mandela nella sua grande lotta e nella sua vittoria. Proprio sul concetto di libertà e istruzione all’Istituto Gaetano Curcio con l’attenta condivisione del dirigente scolastico professore Maurizio Franzo’, e dei vice preside professore Corrado Corallo e professoressa Gabriella Bruno, i docenti professoressa Caterina Lazzara e il professore Salvatore Mandarà assieme agli alunni della 1 A e 4 A odontotecnico hanno realizzato un murales con le effigie Nelson Mandela, che ancora oggi, per tutti gli uomini, tutte le donne e i bambini è un forte esempio di lotta antirazzista per la libertà, la pace e la democrazia non solo in Sud Africa ma in tutto il mondo.

Da oggi al G.Curcio di via delle Ciane a Ispica, per tutte le sue gesta, portate avanti anche nei lunghi 27 anni di carcere imposti dal regime, il sorriso di Nelson Mandela, Premio Nobel per la Pace che guarda le classi e dice: “l’istruzione è l’arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo”.

Foto dell’evento.

