Pubblicato il bando per il servizio di salvamento a mare

L’Assessorato alle Autonomie Locali retto dall’esponente della DC, On.Andrea Messina, ha emanato un bando riservato a tutti i comuni nel cui territorio siano comprese spiagge libere per attivare il servizio di salvamento a mare relativo all’estate 2023. C’è tempo fino al 30 giugno per presentare la propria istanza di partecipazione esclusivamente a mezzo posta elettronica:

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

I Comuni interessati dovranno presentare l’istanza recante:

Localizzazione delle spiagge libere o del tratto di spiaggia da adibire alla balneazione, oggetto di richiesta di contributo, con indicazione delle postazioni di vigilanza;

Numero di addetti da impiegare per lo svolgimento del servizio di vigilanza e salvataggio in possesso dei requisiti;

Indicazione del periodo previsto, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centoventi giorni, dal 1 Maggio al 30 Settembre, durante il quale sarà assicurato il servizio di vigilanza;

Costo complessivo (distinto per singole voci di spesa) previsto per l’effettuazione del servizio.

Breve descrizione del programma di salvamento a mare recante le informazioni minime di base inerenti agli obiettivi ed alle modalità di espletamento del programma (numero e tipologia di postazioni, periodo e orari di svolgimento del servizio, personale utilizzato, ecc…)

“Come ogni anno il servizio di salvamento a mare – commenta l’On.Abbate – costituisce una colonna imprescindibile delle nostre estati. Non smetterò mai di ringraziare le centinaia di ragazzi e ragazze che sacrificano spesso le loro vacanze per svolgere quello che, più che un lavoro, è una vera e propria missione, ovvero vigilare sulla vita del prossimo Ragion per cui abbiamo voluto premiare questa dedizione stanziando un’apposita voce di spesa attraverso la Commissione Bilancio di cui sono componente”.

