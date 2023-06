Calcio, Modica. Morto l’ex attaccante Ignazio Parrino

Ieri si è spento l’ex calciatore del Modica Calcio, Ignazio Parrino. Vesti’ la casacca rossoblu alla fine degli anni 60 ma la sua permanenza a Modica fu molto controversa per via del suo tesseramento che risultò illegittimo, tant’è la il Modica Calcio ne pagò le conseguenze. Conseguenze che scatenarono una protesta dei tifosi in Corso Umberto con danni ai negozi.

La notizia del decesso è stata data dal suo compagno di squadra, Aldo Odierna.

“Lo ricordo con affetto, avendo giocato con lui parecchi anni. Lo voglio ricordare in questa vecchia foto insieme a tanti dirigenti del Modica e a tanti tifosi”.

Salva