Judo. La scuola Basaki Ragusa protagonista a Palermo

Buoni risultati per gli atleti della scuola Basaki di Ragusa che hanno partecipato alla seconda tappa della Sicily Cup esordienti B, trofeo Coni esordienti A. L’appuntamento si è tenuto domenica scorsa al PalaOreto di Palermo. Il team allenato dal maestro Salvo Baglieri è tornato a casa con il primo posto di Alejandro Diquattro per quanto riguarda il trofeo Coni, nel caso specifico categoria 50 chilogrammi, mentre nella Sicily Cup da registrare anche in questo caso una prima posizione, quella di Giulia Migliorisi, categoria 44 chilogrammi, che è stata capace di sbaragliare la concorrenza. “Siamo molto contenti per questi risultati – sottolinea il maestro Baglieri – che testimoniano come i nostri giovani atleti stiano crescendo bene e puntino a migliorare sempre di più. Sono queste competizioni importanti in cui si acquisisce il ritmo gara e in cui è necessario dimostrare sino in fondo le proprie caratteristiche. Tornare a casa dal PalaOreto con due medaglie d’oro chiarisce che la squadra è buona, che può puntare in alto e che cercherà di intercettare altri stimoli per migliorare ancora. Il judo è maestro di vita e su questo, per quanto ci riguarda, puntiamo con la consapevolezza di dovere guardare avanti con la massima attenzione”. Intanto, la scuola Basaki sta preparando la festa del judo che si terrà venerdì 23 giugno, alle 17, alle Masserie di via Achille Grandi e che, come sempre, sarà caratterizzata dal tradizionale cambio cintura. Per ulteriori informazioni www.basaki.it

