Porto di Pozzallo. Sbarcati 252 migranti

I naufraghi fanno parte di un gruppo di 400 salvati da un motopeschereccio che ha raccolto l’Sos di un barcone in difficoltà. In banchina, al porto di Pozzallo, nella notte si sono completate le procedure di identificazione. Non sono stati necessari ricoveri ospedalieri. I migranti verranno trasferiti tutti nell’hotspot di Pozzallo