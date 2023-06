Ordine pubblico a Vittoria, allarme continuo. Svuotata farmacia

“Ancora furti a Vittoria. Ancora situazioni difficili sul fronte ordine pubblico. Ancora difficoltà, da parte del primo cittadino, sul fatto di comprendere che questa non è una battaglia politica ma emerge proprio la necessità di dare risposte efficaci ed essenziali alla cittadinanza”. E’ quanto afferma il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, dopo avere appreso che una delle farmacie cittadine è stata fatta oggetto, nella notte tra domenica e lunedì, di un pesante furto. “In pratica – continua Scuderi – è stata svuotata mezza farmacia. Con i danni economici che si possono facilmente immaginare. Una situazione complicata, dunque, quella che continua a vivere la nostra città rispetto a cui, piuttosto che affrontare tutti uniti e in maniera granitica la situazione, si preferisce fomentare polemiche su polemiche che, poi, non conducono da nessuna parte. Anche la mancata discussione, per mesi, dell’odg da me proposto proprio sull’ordine pubblico è la cartina di tornasole di come si intendono affrontare certe questioni di cruciale importanza. Piuttosto, il sindaco non trova nient’altro di meglio da fare se non prendersela con il senatore Sallemi nel contesto di una situazione che, piuttosto, imporrebbe una collaborazione istituzionale visto e considerato che i fatti delittuosi si susseguono con una velocità allarmante. Il sindaco ha chiesto l’intervento del comitato per la sicurezza e va bene così. Ma riteniamo che si possa fare molto altro e glielo comunicheremo in aula quando deciderà di presentarsi. Perché nessuno ci toglie dalla testa che questa fase di impasse si potrà superare solo se dimostreremo di essere uniti. Nel bene e nell’interesse comune. Ma da quest’orecchio, lo sappiamo già, Aiello non ci sente”.

