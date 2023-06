Suolo urbano a Modica. Proxima ha illustrato i propri progetti

“Agricoltura sociale ed economie solidali”. Questo l’interessante dibattito sviluppatosi domenica sera nella cornice di Suolo urbano, nello spazio verde di Villa Silla a Modica, che è servito per fare conoscere ai presenti, tra gli altri, il progetto degli orti sociali Proxima e quello della Sartoria sociale che vanno avanti nella sede di via Grazia Deledda a Ragusa. La cooperativa che cura progetti a favore delle vittime di tratta e sfruttamento era rappresentata dalla responsabile delle pubbliche relazioni, Letizia Blandino. “E’ stato – dice quest’ultima – un interessante e piacevole momento nel contesto di una iniziativa nata per dare voce, riflettere e conoscere buone pratiche all’insegna della sostenibilità e del rispetto del nostro pianeta, oltre che promuovere un consumo consapevole di prodotti equi e sostenibili. In questa occasione abbiamo avuto la possibilità anche di presentare le nostre creazioni artigianali, illustrare il nostro progetto e partecipare a uno stimolante dibattito”. Sostenibilità ambientale, solidarietà, reti e relazione umane: con questi pochi ingredienti è possibile sostenere un’agricoltura che guarda verso una direzione precisa, etica e giusta. “Ecco perché abbiamo cercato di illustrare nel dettaglio i nostri progetti – ancora Blandino – che, nella cornice dell’evento in questione, sono serviti, assieme alle altre realtà presenti, a chiarire quali sono i nuovi modi di “fare economia”, con un obiettivo ben preciso, cioè quello di far sì che la cooperazione possa vincere sulla competizione. Ringraziamo chi ci ha invitato e auspichiamo che occasioni di confronto del genere possano incrementarsi perché necessarie a spiegare con dovizia di particolari quali sono i passi in avanti che si intendono compiere per riuscire a generare percorsi positivi e sostenibili con l’ambiente in cui viviamo”.

