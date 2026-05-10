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Politica | Scicli

Scicli, il capogruppo di Forza Italia Arrabito sulle recenti decisioni del partito: “Priorità ai cittadini e al territorio”

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SCICLI, 10 Maggio 3026 – Il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Scicli, Giuseppe Arrabito, interviene ufficialmente a seguito delle recenti determinazioni assunte dal segretario Cartia, dai consiglieri Micarelli e Di Benedetto e da una parte della segreteria e degli iscritti.
In una nota improntata al senso di responsabilità istituzionale, Arrabito sottolinea l’importanza di mantenere unito il fronte politico per il bene della città, pur prendendo atto dei nuovi equilibri interni.
“Apprendo con attenzione le decisioni assunte dal segretario Cartia e dai consiglieri Micarelli e Di Benedetto”, dichiara Arrabito. “In qualità di capogruppo, avevo auspicato il proseguimento di un percorso basato sul confronto sereno e sulla collaborazione, con l’obiettivo di individuare soluzioni condivise e rafforzare l’azione politica di Forza Italia sul nostro territorio.”
Secondo l’esponente azzurro, la pluralità di vedute non deve tradursi in una frammentazione, bensì in una risorsa: “Il dialogo tra le diverse sensibilità rappresenta sempre un valore importante, specialmente quando è finalizzato al miglioramento della città e agli interessi della comunità.”
L’appello di Arrabito è rivolto alla concretezza e alla stabilità dell’azione amministrativa a Scicli. Il capogruppo ribadisce che le dinamiche interne non devono distogliere l’attenzione dalle emergenze locali: “L’attenzione deve rimanere concentrata sulle esigenze dei cittadini e sulle priorità amministrative di Scicli, che richiedono impegno, responsabilità e capacità di sintesi da parte di tutte le parti coinvolte.”
In chiusura, Arrabito conferma la propria linea di condotta basata sul rispetto dei ruoli e sulla mediazione politica: “Ribadisco la mia disponibilità a mantenere aperto il confronto istituzionale e politico, con spirito costruttivo e nell’interesse esclusivo del territorio.”

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