8,5 milioni di euro per il potenziamento delle attività sportive isolane. Al via le domande per la stagione 2025-2026

Palermo, 10 maggio 2026 – “Con l’approvazione del decreto n. 1331/S5 del 6 maggio 2026, la Regione Siciliana conferma il proprio impegno concreto a sostegno dello sport isolano, stanziando una dotazione finanziaria complessiva di 8,5 milioni di euro per la stagione sportiva 2025/2026”. Lo dichiara l’Onorevole Ignazio Abbate, commentando la pubblicazione della nuova Disciplina per l’erogazione dei contributi previsti dalla Legge Regionale n. 8/1978.”Queste risorse – spiega l’On. Abbate – rappresentano una boccata d’ossigeno fondamentale per le associazioni, le società sportive dilettantistiche e i comitati regionali che ogni giorno operano sul territorio. Lo sport non è solo competizione, ma un pilastro essenziale per la formazione dei nostri giovani e per il benessere sociale della collettività. Il piano di riparto dei fondi prevede una suddivisione strategica: 75% ai Comitati Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Associazioni Benemerite. Di questa quota, l’80% deve essere obbligatoriamente destinato a sostenere le spese delle società sportive. 15% a sostegno degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. 10% al Comitato Regionale del CONI Sicilia , di cui una parte significativa (7,5%) dedicata a progetti innovativi per l’inclusione sociale e lo sport nelle scuole. “È fondamentale – sottolinea l’On. Abbate – che i soggetti interessati rispettino i tempi dettati dal decreto. Le istanze devono essere presentate al Comitato Regionale del CONI Sicilia entro il termine perentorio del 15 giugno 2026. È inoltre prevista la possibilità di richiedere un’anticipazione pari all’80% del contributo assegnato, per permettere alle realtà sportive di programmare le attività con maggiore serenità finanziaria. Il decreto individua chiaramente le voci di spesa rimborsabili, tra cui: gestione degli impianti, tesseramenti, compensi per i lavoratori sportivi, acquisto di abbigliamento, attrezzature e defibrillatori, nonché spese per la formazione degli istruttori. “Viene posta massima attenzione alla trasparenza – conclude il Presidente della I Commissione – con l’obbligo rigoroso della tracciabilità di ogni flusso finanziario, a garanzia di una gestione corretta e virtuosa del denaro pubblico”. Tutta la documentazione e la modulistica necessaria sono disponibili sui siti istituzionali della Regione Siciliana e del CONI Sicilia.

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