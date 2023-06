M5S Modica: “Continueremo ad essere parte attiva”

Archiviate le elezioni comunali con un risultato al di sotto delle attese, il M5S di Modica ringrazia quel migliaio di cittadini che, col loro voto, hanno espresso fiducia nei confronti dei 24 candidati della lista del M5S.

“Un ringraziamento va anche ad ognuno dei 24 candidati consiglieri che si sono battuti in prima persona mettendosi in gioco con fervore, dedizione e cuore, ed affrontando con dignità e onore questa importante ed entusiasmante competizione elettorale – dice il portavoce Marcello Medica -. Il M5S di Modica augura buon lavoro al nuovo Sindaco di Modica, Maria Monisteri – prima donna primo cittadino –, auspicando che voglia e mostri nei fatti di essere il Sindaco di tutti. Un nostro non meno sentito augurio, nell’interesse della cittadinanza tutta e della vivibilità dell’intero territorio, va ai 24 Consiglieri Comunali eletti ed insieme, a coloro i quali avranno l’onore e l’onere di giocare il ruolo di Assessore Comunale; in loro e nella sensatezza delle loro scelte confidiamo. Perché un migliore futuro si faccia spazio nella e per la città di Modica, il M5S locale assicura tutti che, sebbene non sia oggi rappresentato in Consiglio, continuerà ad essere presente sul territorio per sostenere e difendere i valori di equità e giustizia nella dimensione etica, sociale, ambientale; e farà ciò con lo zelo e la dedizione che sempre lo hanno connotato, e non tenendo in conto le fedi politiche dei soggetti interessati. Una critica va poi all’attuale legge che regola le elezioni amministrative in Sicilia: questa, infatti, per assicurare la governabilità, assegna un premio di maggioranza alla coalizione vincente, ma di contro non prevede alcuna garanzia a che le minoranze siano rappresentate, imponendo un’alta percentuale di sbarramento. Basterebbe riportare l’attuale sbarramento del 5% a quello in vigore nelle elezioni politiche – il 3 per cento – per assicurare un più adeguato riconoscimento di partecipazione a quell’elettorato che, sentendosi attualmente escluso, è tentato di ingrossare le fila degli astensionisti”.

Il M5S cittadino invita tutti i parlamentari regionali iblei, affinché promuovano la modifica dell’attuale legge elettorale allo scopo di garantire la giusta rappresentanza di tutte le forze politiche che partecipano alla competizione elettorale e di conseguenza una maggiore dialettica democratica in Consiglio Comunale, dialettica che in alcuni casi rischia di scomparire del tutto.

