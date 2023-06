Ambulanza bloccata a Ragusa Ibla. Comibleo: “Urge soluzione”

“Quello che temevamo si è, purtroppo, verificato. La prova del nove è arrivata in occasione dei festeggiamenti di San Giorgio, con la circonvallazione Ottaviano letteralmente presa d’assalto dalle auto. A causa delle criticità che evidenziamo da tempo, un’autoambulanza, venerdì scorso, è rimasta imbottigliata in un ingorgo, anche per la contestuale presenza di un pullman. Significa che la gestione della viabilità tutt’attorno alla città antica, ancora una volta, ha messo in evidenza delle crepe notevoli che, come in questo caso, possono assumere i caratteri dell’urgenza, ragione per cui riteniamo non possibile che ci si debba confrontare con una difficoltà di tale portata”. Non ascoltano ragioni i componenti di Comibleo, i componenti del comitato di residenti di Ibla, i quali tornano a battere su una questione particolarmente sentita e che già, nei mesi scorsi, proprio da parte dello stesso Comibleo, era stata fatta oggetto di una attenta analisi. “La situazione, con l’arrivo dell’estate e il proliferare delle presenze – spiegano ancora da Comibleo – rischia di sfuggire di mano per cui è necessario cercare di superare tutte le problematiche insorte a seguito dei provvedimenti adottati dalla passata amministrazione. Speriamo che quella nuova, con il riconfermato sindaco Peppe Cassì, a cui auguriamo buon lavoro, possa trovare gli spunti risolutivi adeguati nel tentativo di definire i disagi che, come nel caso dell’ambulanza, possono risultare anche alquanto problematici. Spiace, purtroppo, sottolineare “l’avevamo detto”, ma di fatto è quanto accaduto e speriamo che non debbano più ripetersi circostanze del genere che penalizzano oltremodo chi abita a Ibla e chi vuole trascorrere il periodo delle vacanze senza l’assillo di un parcheggio da trovare per la propria auto”.

