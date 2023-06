Concluse le iniziative per i 40 anni Cenacolari Antica Contea

Per quattro giorni, le delegazioni di ben 11 associazioni iscritte alla Federazione Italiana Circoli Enogastronomici, 58 persone in tutto, sono state ospiti in provincia di Ragusa della Confraternita dei Cenacolari dell’Antica Contea, in occasione dei 40 anni dalla fondazione del circolo ibleo.

Un fine settimana denso di iniziative, tra le visite ai centri barocchi di Ibla, Modica e Scicli, nelle aziende dove si producono le eccellenze del territorio come i vini e i formaggi, gli appuntamenti culturali e istituzionali, come la mostra fotografica “Pausa Pranzo” del maestro Giuseppe Leone, l’incontro con l’appena riconfermato Sindaco di Ragusa Peppe Cassì, la visita ai saloni di rappresentanza della Prefettura iblea.

Per quanto riguarda la visita al Palazzo di Governo, il presidente dei Cenacolari Saro Sortino e tutto il consiglio direttivo ringraziano in particolare per la squisita disponibilità del Prefetto Giuseppe Ranieri che ha permesso l’apertura dei saloni, per la collaborazione del personale della Prefettura nella persona della dr.ssa Agostina Alabiso, capo segreteria del Prefetto, e l’arch. Bruno Cosentini che ha intrattenuto gli ospiti raccontando loro cenni di storia locale e le caratteristiche degli affreschi di Duilio Cambellotti che abbelliscono le stanze.

Durante l’incontro con il sindaco Cassì, invece, il presidente Sortino ha proposto la candidatura di Ragusa come città ospite del raduno annuale della FICE nel 2025. Un’idea che ha trovato immediato riscontro da parte del presidente FICE Marco Porzio che ha accolto la candidatura: fra due anni, dunque, la nostra città sarà pronta a ricevere le delegazioni di centinaia di confratelli da tutta Italia.

In questi giorni non sono mancati, ovviamente, i momenti dedicati alla degustazione dei prodotti locali e al convivio, come da tradizione dei Cenacolari iblei e di tutte le altre associazioni enogastronomiche.

Si concludono, dunque, i festeggiamenti in onore dei quarant’anni dalla fondazione dei Cenacolari, già pronti per incontrarsi ancora e apprezzare l’ottimo cibo delle ricette nostrane.

