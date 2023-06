Modica. Festeggia 20 anni di diaconato Enzo Viola

Il 7 giugno 2003 Enzo Viola veniva ordinato diacono permanente nella chiesa di San Carlo a Noto attraverso la preghiera consacratoria di Mons. Giuseppe Malandrino.

Enzo Viola è stato il primo diacono permanente della città di Modica, nei sui venti anni di ministero ha sempre prestato servizio presso la Chiesa della Madonna delle Lacrime. Il diaconato è il primo grado del sacramento dell’ordine lo ricevono coloro che si preparano a diventare sacerdoti o chi vuole rimanere tale per tutta la vita. Il diacono permanente può essere un uomo celibe o un uomo sposato.

Il prossimo 7 Giugno ricorre il XX anniversario di ordinazione diaconale di Enzo Viola.

La comunità parrocchiale, guidata da don Nunzio Di Stefano, ha pensato di ricordare questo evento di grazia con una Santa Messa di ringraziamento che si celebrerà lo stesso giorno alle ore 19.00.

La celebrazione eucaristica sarà presieduta da Monsignor Salvatore Rumeo, che per l’occasione visiterà per la prima volta la parrocchia della Madonna delle Lacrime.

La redazione di RTM porge fin da ora i più cari auguri al diacono Enzo.

Salva