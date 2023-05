Ragusa, auto intrappolata tra i cavi della linea elettrica

Il territorio ibleo sabato è stato il più colpito dal maltempo. Tante le chiamate ai vigili del fuoco e ai comandi della polizia municipale. A Ragusa, in Contrada Salamonello, nei pressi di Donnafugata, i vigili del fuoco hanno soccorso una persona la cui auto era intrappolata da un tratto di linea elettrica in tensione, che era crollata. L’uomo era bloccato all’interno del veicolo e si è temuto il rischio che venisse folgorato. In casi del genere è indispensabile muoversi con cautela ed evitare il più possibile contatti con l’auto, soprattutto non bisogna toccare la carrozzeria che potrebbe essere conduttrice di tensione.

L’intervento si è risolto nel migliore dei modi. I vigili del fuoco negli ultimi due giorni sono stati particolarmente impegnati: tra la sera di venerdì e ieri sono state oltre un centinaio le operazioni di soccorso tra Ragusa, Santa Croce Camerina, Comiso e Vittoria per la rimozione di elementi pericolanti, alberi spezzati, linee telefoniche ed elettriche danneggiate, tettoie divelte, per l’irruenta intensità del vento.

Salva