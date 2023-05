Modica, tanti giovani, e non solo, alla convention di Samuele Cannizzaro

Tantissimi giovani, ma anche gente più matura, hanno riempito sabato sera, in ogni ordine di posti (tanti sono rimasti senza potersi sedere), alla convention di presentazione del candidato a consigliere comunale di Modica, nella lista della Democrazia Cristiana, Samuele Cannizzaro, presente anche la candidata Chiara Ascenzo. Pubblico delle grandi occasioni, insomma, per il 26enne impresario, già delegato alle politiche giovanili dalla precedente amministrazione comunale. Niente politichese da parte dell’interessato ma tanta concretezza segno di una maturata esperienza in questi ultimi cinque anni nel realizzare le idee e le richieste della sua generazione che ha voluto essere a Borgo Don Chisciotte per sostenerlo e per confermare il suo percorso che, potrebbe portarlo in uno degli scranni di Palazzo San Domenico. Turismo, spettacolo, proposte per rivalutare il centro storico con iniziative concrete, praticabili, con un occhio all’imprenditoria giovanile che “va presa in seria considerazione”. Chiara Ascenzo, da parte sua, ha detto di volerci mettere forte impegno, di puntare sullo sport vista la sua attività a Vitality. Presenti la candidata sindaco, Maria Monisteri, e l’on. Ignazio Abbate.

Non è stata la classica convention elettorale ma una presentazione fuori dalle righe. presa seduto in un gradino del palchetto, poi in una sedia senza una scrivania per guardare in faccia i suoi interlocutori.

