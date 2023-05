FdI Scoglitti. Sit in per rafforzamento presidio sanitario

Si è tenuto questa mattina il sit in organizzato da Fratelli d’Italia per chiedere il rafforzamento del PPI di Scoglitti e un potenziamento dei servizi sanitari per far fronte alle emergenze. Hanno preso parte alla manifestazione diversi consiglieri comunali, tra cui l’intero gruppo di FdI e Agata Iaquez del Misto, il senatore Salvo Sallemi, Gioventù Nazionale e l’associazione La Voce di Scoglitti.

“Scoglitti rappresenta un bacino di residenti importante che racchiude un territorio vasto – dicono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia – e quindi ha necessariamente bisogno di un potenziamento della sanità non soltanto nei mesi estivi ma dodici mesi l’anno. L’Asp di Ragusa quindi deve dare risposte sui servizi ai cittadini: oggi siamo qui in maniera costruttiva e propositiva dicendo che non si può razionalizzare la spesa sulla salute degli abitanti di Scoglitti. Serve l’ambulanza con la figura dell’infermiere soccorritore e serve medicalizzarla per fornire ai pazienti un pronto servizio di emergenza che, come dimostrano i recenti episodi, può rappresentare un fattore decisivo per salvare per tempo vite umane. Auspichiamo una pronta risposta da parte della direzione dell’Asp affinché si riportino servizi e professionisti a Scoglitti”.

Salva