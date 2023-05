Compiacimenti di The Chocolate Way per la presentazione del volume “Cacao. La pianta che attraversa il tempo”.

Sarà presentato martedì 16 maggio alle 10.00 presso la sede di Roma dell’Università IULM ; il libro, che ha come sottotitolo. Un viaggio tra ricerca e inclusione è stato curato da Massimo De Giuseppe, Clementina Battcock, Elisabeth Casanova e Giuseppe Carrieri, edito da Carocci, Roma, 2023.

Rileviamo e segnaliamo con estremo piacere che fra gli autori figurano Massimo de Giuseppe e Clementina Battcock entrambi componenti del Comitato Scientifico di The Chocolate Way ed anche Grazia Dormiente che del Comitato Scientifico è Presidente.

The Chocolate Way, peraltro unitamente al Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP , ha già collaborato con l’Università IULM , in occasione della Mostra KA’KAO- L’albero segreto: il viaggio del cacao tra Messico e Italia, a novembre del 2021 a Milano, esponendo gli attrezzi per la lavorazione settecentesca del cioccolato di Modica , fra cui : a “valata ro ciucculattaru” ( spianatoio in pietra lavica utilizzato per la lavorazione del cioccolato); a manuzza ri fierru (attrezzo utilizzato per amalgamare l’impasto); i lanni (tipiche formelle di latta ; u murtaru ri petra viva ( mortaio impiegato anche per macinare la cannella); a patedda ri fierru ( contenitore per il carbone ardente utilizzato per alimentare a fuoco vivo lo spianatoio. (Foto mostra Ka’Kao – IULM Milano novembre 2021)

L’event0 di presentazione del libro è organizzato dall’Università IULM e dall’IILA l’Organizzazione Internazionale Italo-latino-americana.

Seguirà la proiezione del docufilm. La leggenda dell’albero segreto (Italia, Messico, 2022), per la regia di Giuseppe Carrieri, mentre al termine dell’incontro il Maestro Cioccolatiere Guido Castagna offrirà una degustazione .

Salva