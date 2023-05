Vittoria. Il nuovo Istituto San Biagio – Gianni Rodari completa il superamento dei Circoli Didattici

“Il Comprensivo San Biagio – Gianni Rodari conterà 950 alunni nel prossimo anno scolastico 2023-24. Istituto di prima fascia.

Gli auguri per la nuova istituzione scolastica di Vittoria sono d’obbligo.

La scelta di politica scolastica, fortemente voluta dalla Amministrazione comunale guidata dal Sindaco On. Francesco Aiello, è stata determinante per stabilizzare per i prossimi anni il Circolo didattico Gianni Rodari e il Comprensivo San Biagio: in reggenza il primo e con perdita della autonomia il secondo.

Ora inizia una nuova stagione per il comprensivo: parte integrante del polo scolastico che comprende L’Istituto superiore Giuseppe Mazzini. Polo che comprenderà anche l’asilo nido già approvato e di prossima realizzazione. Va avanti il progetto scolastico della Amministrazione Comunale di Vittoria : arricchito, anche, dalla istituzione del Nautico nel prossimo anno scolastico. Si punta alla estensione del tempo pieno nella scuola dell’infanzia e primaria, grazie alla stabilizzazione del servizio di mensa scolastica oramai consolidata- ha commentato l’assessore all’istruzione Filippo Foresti.

Salva