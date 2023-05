Il Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, ha convocato per domani, alle 10,30, un Comitato per l’Ordine e la Sicurezza a Palazzo di Governo.

Il Prefetto ha risposto celermente alla richiesta avanzata dal Sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, la settimana scorsa, alla luce dei diversi episodi criminali che si sono registrati in città nelle ultime settimane e che hanno destato parecchia preoccupazione.

