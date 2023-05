Amministrative 2023. A Modica solo tre i candidati a sindaco

Con la presentazione ufficiale di Ivana Castello e Maria Monisteri è oramai certo, a meno di sorprese dell’ultima ora, che saranno solo tre i candidati a sindaco di Modica, per le Amministrative di fine maggio. Due sono donne, il terzo è Nino Gerratana.

Gerratana, già più volte consigliere comunale e assessore in precedenti amministrazioni, scende in campo con una sua lista civica più “Modica Tricolore”, quest’ultima costituita da Tato Cavallino dopo che Fratelli d’Italia ha posto il veto per schierarsi col simbolo del partito. Obiettivo di Modica Libera e Modica Tricolore è rendere i cittadini al centro dell’azione amministrativa.

Ivana Castello, che rappresenta il fronte progressista modicano, si presenta con sei liste a sostegno: oltre a PD e Movimento 5 Stelle, avrà, infatti, al suo fianco anche “Azione” di Carlo Calenda, Sinistra Italiana, a Modica rappresentata da Vito D’Antona, e negli ultimi giorni anche di Cateno De Luca con “Sud chiama Nord”. Ci saranno anche “Modica sul serio”, “Castello Sindaca” e “Ivana per Modica”. Il suo obiettivo è di rendere il Comune una casa per tutti.

Maria Monisteri, assessore della ex giunta Abbate, è l’espressione del centro destra modicano. La sua campagna elettorale è incentrata sul claim “prendersi cura della città”. Quattro liste la sosterranno: Nuova Democrazia Cristiana, unico partito ufficiale, e tre liste civiche. Si tratta di “Prendiamoci Cura”, “Modica al centro” e “Siamo Modica”. La sua candidatura è stata fortemente voluta dal neo parlamentare regionale Ignazio Abbate, che già volle la Monisteri nella sua giunta per l’ultima legislatura, ed è sostenuta anche dal parlamentare nazionale Nino Minardo esponente della Lega, con la lista “Modica al Centro”, cui capofila è l’avvocato Fabio Borrometi, persona molto stimata in città. Obiettivo della Monisteri è di rendere la città sempre più ambiziosa e responsabile, con il sostegno dei cittadini.

