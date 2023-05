Basket. A Crema 3′ di follia condannano la Virtus Ragusa

Per ampi tratti una partita solida, giocata in totale controllo. A poco meno di 180 secondi dalla fine il blackout di Ragusa che si fa prima agganciare e poi superare da Crema all’overtime. Un risultato che certifica la matematica retrocessione nel prossimo campionato di B Interregionale.

Entrambe le squadre partono forti in difesa, consci dell’altra posta in gioco, i play off. Sorrentino mette a bersaglio i primi due punti della partita, poco dopo i Lombardi riescono a raggiungerli grazie ai tiri dalla lunetta. Crema, grazie ad un parziale di 7-0 raggiunge la doppia cifra, lasciando indietro di 4 posizioni i Ragusani, ancora tesi in attacco ma presenti in difesa. Crema si fa trovare pronta in entrambe le metà di gioco, dall’altra parte invece, Ragusa fatica a trovare la doppia cifra, a 2 minuti dalla fine del primo quarto il punteggio vede primeggiare i padroni di casa per 14-8. L’ingresso in campo di Ianelli dona uno sprint all’attacco ibleo, consentendo ai suoi di terminare i primi 10 minuti di gioco 16-13.

Epifani riparte alla grande con un recupero, purtroppo seguito da un recupero degli avversari che non vede variazioni del punteggio. Crema si allontana ancora e raggiunge il massimo vantaggio di 20-13, Epifani mette a segno la prima tripla per la Virtus. Calvi realizza una grande stoppata, e lo scadere dei 24 secondi, grazie ad un ottima difesa dei Ragusani, tiene Crema ferma a 20 punti contro i 19 della Virtus. Ianelli serve con grande precisione, il sorpasso a Zanetti, e Coach Baldiraghi mette in pausa il parziale aperto di 0-8. Si rientra in campo con un recupero ed un gioco da 3 punti tutto firmato Andrea Epifani. Ianelli, sulle orme di Calvi, tiene aperto il parziale di 0-13 con un recupero e 2 punti appoggiati a tabellone. Sempre Ianelli, insieme a Gaetano, portano a largo dei +11 i compagni, manifestando l’intenzione di tenere aperto il parziale. Crema interrompe il 0-18 in favore di Ragusa con 2 punti, ma Ianelli, che ricordiamo essere reduce da un infortunio, ne mette altri 3. Timeout anche per Ragusa dopo che gli avversari tornano a -7. Il primo tempo termina 27-38, Ragusa ritorna sul +11

La Virtus rientra confusa e gli avversari registrano un parziale di 5-0 che obbliga coach Bocchino ad un time out. Si ritorna sul +10 con Gaetano e ancora Ianelli. La tripla di Graziani registra il -6, Crema più decisa in difesa, ma Ianelli non da peso al tiro sbagliato, prendendo il rimbalzo e registrandone 2. Ragusa non molla un centimetro in campo, nonostante i padroni di casa tentino un recupero più deciso. Le triple degli avversari non scoraggiano Zanetti che riporta al +8, e subito dopo Chessari, in contropiede, al +10. Un fallo tecnico alla panchina di Crema non regala comunque un punto aggiuntivo a Ragusa. Finisce il quarto sul +12 per Ragusa, 40-52.

Crema pensa subito a riportarsi sul -10, ma Gaetano rimedia subito dalla lunetta, confermando che Ragusa non molla un metro in campo. Inizia il pressing con raddoppio di Crema, ma Zanetti segna i 2 del +11. Tripla di Crema, Chessari riporta sul +8. Ianelli subisce un fallo e riporta Crema a 10 punti da recuperare. Ragusa si porta a +2 ma sue buone azioni di Crema riportano il distacco a 8 punti, coach Bocchino ne approfitta per richiamare i suoi in panchina. 3 minuti da giocare, e Ragusa non tarda a riportarsi sul +10. Crema pressa sulla rimessa e riesce a recuperare e a riportarsi sul -8, e poi subito al -7 a causa di un fallo tecnico. Brutto fallo subito da Chessari consente comunque il -9 grazie a 2 tiri liberi. Un fallo da 3 punti porta Crema a -5, Ragusa si trova in difficoltà. Un’altra palla persa è una tripla segnata, Ragusa è solo 2 punti avanti e 46 secondi da giocare. Chessari viene stoppato e Crema si riporta sul pareggio, sul tabellone restano 10 secondi ma Ianelli non riesce a realizzare e nonostante il fallo subito non trova l’appoggio arbitrale. Overtime.

Ragusa soffre il calo di adrenalina, Crema ne approfitta e torna in vantaggio, Ragusa invece perde di nuovo palla. Sfondamento senza senso fischiato a Ianelli, che lascia senza parole gli stessi commentatori, Crema risponde con una tripla. Ragusa torna a -5 e coach Bocchino richiede un time out. Ennesimo pallone perso per Ragusa, ennesimo canestro per Crema. A 2 minuti dalla fine la situazione si fa tosta, ma per fortuna Calvi segna da 3 e tiene viva Ragusa. Ianelli recupera e subisce un fallo che lo porta in lunetta dove ne mette 2 importantissimi. Ragusa torna sul -2 ma un fallo fischiato a Ianelli porta Graziani in lunetta per 3 tiri a disposizione. 2/3 per Graziani, Ianelli in sospensione riporta a -2. Crema realizza l’irrealizzabile e torna a -4. Calvi realizza un gioco da 3 punti e Ragusa torna a -1. 10 secondi di gioco, Ragusa commette fallo necessariamente. Sul -2 finisce il tempo, vince Crema, Ragusa costretta a retrocedere in B regionale. Finale amarissimo.

Foto di Repertorio. Credit: Giovanni Cassarino

