Schlein a Ragusa. Dipasquale: “Partito più forte e coeso”

“Nel 41° anniversario dell’assassino di Pio La Torre e Rosario di Salvo per mano della mafia, la visita a Ragusa di Elly Schlein, a sostegno del nostro candidato sindaco Riccardo Schininà e dei candidati a sindaco di Modica e di Comiso, Ivana Castello e Salvo Liuzzo, dà valore all’impegno che quotidianamente i militanti e gli iscritti spendono nel territorio”. Così l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico all’ARS, commenta la presenza della segretaria nazionale nel capoluogo ibleo, accompagnata dal segretario regionale Anthony Barbagallo.

“Con grande piacere – racconta l’esponente dem – abbiamo avuto modo di parlare dei grandi temi che caratterizzano la nostra attività politica: più attenzione per la sanità pubblica e universalista, l’impegno per l’istruzione e le infrastrutture, contrasto al precariato e lavoro povero, la lotta alla mafia e alla criminalità”.

“Il Partito Democratico, sempre più forte e coeso – conclude – continuerà a lavorare per una società più giusta, a Ragusa, in Sicilia, nel Paese”.

