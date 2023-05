Il cioccolato di Modica nelle tesi di laurea

La sezione Tesi di Laurea sul cioccolato di Modica si è arricchita di una nuova tesi “ Il cioccolato di Modica nella storia: dallo scambio colombiano al marchio IGP” autrice Elena Balistrieri che ha conseguito la Laurea Magistrale in Lingue e Cultura per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale, presso l’Università di Milano – Scuola di Scienze della Mediazione Linguistica e Culturale.

Relatore la Professoressa Maria Matilde Benzoni e correlatore la Professoressa Roberta Garruccio.

La tesi è corredata da una bibliografia delle fonti, degli studi, dalla iconografia e sitografia e si articola in tre capitoli : Cenni essenziali sul cacao; Dal Nuovo Mondo : l’avventura del cioccolato di Modica; Cioccolato di Modica dal riconoscimento Igp ai progetti futuri : intervista a Nino Scivoletto.

Quella di Elena Balistrieri è la ventiquattresima tesi di Laurea sul cioccolato di Modica , depositata presso il Consorzio di Tutela del cioccolato, discusse in nove Università italiane, fra cui Siena(1),Roma (5),Catania (6),Palermo (1), Padova (3),Trieste (1), Udine (2), Milano (3), Frosinone (1).

Gli ambiti di studio variano da Architettura a Economia, da Management Direzione Aziendale a Tecnologia Alimentare, da Scienze della Comunicazione a Scienze Farmaceutiche e fino a beni culturali.

Tutte le tesi sono disponibili per la consultazione , previa richiesta inviata via mail a consorzio@cioccolatodimodica.eu.

