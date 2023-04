Calcio. Il Ragusa costretto ai play out dal Licata

Ragusa 0

Marcatore: 6′ Saito

Licata: Valenti (68’ Sienko), Vitolo, Cappello, Mudasiru, Calaiò, Orlando, Pino, Pedalino (75’ Cristiano), Saito (73’ Ouattara), Rotulo, Minacori (89’ Asata). All. Pippo Romano.

Ragusa: Pitarresi, Floro Valença (60’ Varela), Napoli, Manfrè (75’ Marin), Randis, Cacciola, Falla, Di Stefano (90’ Laplace), Strumbo (60’ Grasso), Pertosa, Meola. All. Filippo Raciti.

Arbitro: Gerardo Garofalo di Torre del Greco

Assistenti: Simone Corbetta di Como e Riccardo Bonicelli di Bergamo.

Il Ragusa perde contro il Licata, di misura, e andrà a giocare i play out di serie D. Un gol incassato dopo appena 6’ da Saito dai ragazzi di Raciti condanna i ragusani agli spareggi per via degli risultati della giornata. Gli uomini di Pippo Romano, dal canto loro, hanno saputo mantenere fino al termine del match.

Le partite della 16^ giornata di ritorno

Castrovillari-S. Luca: 1-1

Sant’Agata-Lamezia: 3-4

Cittanova-Canicattì: 0-2

Licata-Ragusa: 1-0

Locri-Sancataldese: 0-1

Paternò-Acireale: 0-1

Mariglianese-Aversa: 0-1

Vibonese-Trapani: 1-1

La classifica

Catania* 85

Locri 57

Trapani 51

Lamezia 51

Licata 49

Sancataldese 49

Vibonese 44

Canicattì 44

Santa M. Cilento 42*

Acireale 40

Castrovillari 40

San Luca 37

Paternò 37

Ragusa 34

Aversa 34

Cittanova 27

Mariglianese 24