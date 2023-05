Monterosso Almo. Parco Canalazzo chiuso per inagibilita’

Oggi, primo Maggio, giornata dedicata alle scampagnate ed alle escursioni, amara sorpresa per tanti turisti e forestieri che hanno trovato chiuso il cancello per accedere al parco naturale di Canalazzo perché “area attrezzata non agibile”(foto). Molti, di conseguenza, si sono spostati altrove. Il Parco Canalazzo risulta chiuso da quindici giorni circa. L’ultima fruizione della zona attrezzata di Canalazzo da parte dei turisti e forestieri e monterossani è stata per il lunedì di Pasqua. In quella occasione c’era il pienone. Il Parco Forestale Canalazzo è uno dei luoghi preferiti dagli escursionisti siciliani che trovano in questo luogo, nel periodo che va marzo a ottobre, il clima perfetto per delle straordinarie passeggiate campestri sul Monte Casasia. Le attività di Trekking vengono promosse principalmente da alcuni gruppi locali i quali organizzano frequentemente degli incontri per visitare a gruppo il Parco Forestale Canalazzo che al suo interno presenta sia dei rifugi che dei punti di stallo con bracieri , tavoli e panche , molto funzionali per concedersi delle ore di relax e per gustare gli eccellenti prodotti tipici locali. Tutto questo per un indispensabile rilancio turistico ed ambientale della splendida e lussureggiante zona degli Iblei. È quindi indispensabile ed urgente da parte di tutte le autorità competenti ed interessate ad intervenire affinché venga sistemata l’inagibilita’ per rendere fruibile a tutti questi incantevoli paesaggi naturali , definiti da molti esperti quasi paradisiaci. Da ricordare che nel 2017 il Comune di Monterosso firmò un protocollo con la Forestale per la fruizione del patrimonio forestale e l’accesso ai siti. Primo protocollo firmato in Sicilia. Per la firma , a Palazzo Cocuzza , venne il dirigente regionale accompagnato dal dirigente provinciale dell’epoca.

