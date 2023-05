Modica. L’evento con Gianluca Gotto al Teatro Garibaldi

Un evento unico con una figura straordinaria e attorno, un interesse spasmodico. Sarà il teatro Garibaldi, gioiello della città di Modica, ad ospitare un momento di alto profilo con un personaggio eccellente

Ancora qualche ora e poi Gianluca Gotto, venerdì 5 maggio, alle 19, sarà a Modica, al TEATRO GARIBALDI. La grande attesa per un momento unico e per un personaggio straordinario come Gianluca Gotto, ha piacevolmente ‘obbligato’, Piera Ficili di Mondadori BookStore e Tonino Cannata, sovrintendente della Fondazione Garibaldi, a cambiare location per ospitare la presentazione del libro ‘Profondo come il mare, leggero come il cielo’, scritto dal 33enne romanziere, viaggiatore, nomade digitale torinese.

Non sarà, dunque, l’auditorium di piazza Matteotti, la sede dell’incontro di venerdì prossimo a Modica con Gianluca Gotto ma il prestigiosissimo teatro Garibaldi, per quello che è un vero e proprio evento, vista la grandezza del personaggio, la sua straordinaria vita, i suoi racconti sulle vie intraprese verso la serenità, caratterizzante della sua vita. E fra i palchi, la platea e il loggione del Garibaldi, dalle 19 del 5 maggio, risuonerà la voce di Gotto per raccontare e diffondere quella che è la sua missione: AIUTARE LE PERSONE A VIVERE PIU’ SERENAMENTE!

Salva