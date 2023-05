Ammnistrative a Ragusa. Quattro i candidati a sindaco

Saranno quattro i candidati a sindaco a Ragusa. Nessuna donna: si ripropone l’uscente Peppe Cassì, e poi Giovanni Cultrera, Riccardo Schininà e Sergio Firrincieli.

Il sindaco uscente, Peppe Cassì, prova la riconferma e si presenta col sostegno con l’appoggio della Nuova Democrazia dell’on. Ignazio Abbate, e di cinque liste civiche: Peppe Cassì Sindaco, Partecipiamo Ragusa Futura, Ragusa Prossima, Ragusa Terra Madre e De Luca per Ragusa. Sostanzialmente, rispetto a Modica, che vede opposto “Sud chiama Nord” alla candidata di centrodestra, Maria Monisteri, a Ragusa il leader del movimento, Cateno De Luca, ha deciso di salire sulla stessa barca.

Giovanni Cultrera è comparso sul traguardo della candidatura dopo che era stato fortemente indicato Pasquale Spadola, un nome che, però, non ha trovato unità d’intenti nel centrodestra, tant’è che l’interessato ha ringraziato e si è tirato fuori. Cultrera sembra hanno trovato il giusto mix per riportare compattezza e, dunque, sarà il candidato di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Insieme e Ragusa in Movimento.

Per il centrosinistra e, in particolare per il Partito Democratico, sarà Riccardo Schininà, il pretendente alla principale poltrona di Palazzo dell’Aquila. L’interessato ha un’importante esperienza politica ed è sostenuto, oltre che dai Democratici, anche da Partito Socialista, Territorio, Generazione-Demos, Patto per Ragusa e Ri-pensare Ragusa.

Sergio Firrincieli rappresenta il fronte progressista ma ha contribuito a rompere il gruppo della sinistra dato che partiti da sempre affiancati al PD stavolta si ritrovano su un fronte opposto. Il pretendente, oltre al Movimento 5 Stelle, ha incassato il sostegno di Articolo Uno, Equità Territoriale, Europa Verde e Sinistra Italiana.

