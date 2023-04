La Rosa (Mpsi). Grave episodio ieri all’aeroporto di Comiso

Piove sul bagnato. Lo dice Andrea La Rosa, presidente provinciale Mpsi Ragusa, a proposito della vicenda accaduta ieri pomeriggio al Pio La Torre di Comiso. Aereo già pronto per il decollo, ma costretto ad attendere per qualcosa di davvero insolito. Tanto che il comandante lo annuncia sorridendo e con un certo imbarazzo: “Ci scusiamo per il ritardo nella partenza ma ci hanno comunicato che ci sono tre persone che camminano lungo la pista”. L’aereo è decollato alle 19, con circa 15 minuti di ritardo. Ma cos’era accaduto? Tre minori non accompagnati che si erano allontanati dal centro di accoglienza di Cifali si trovavano, molto probabilmente senza nemmeno accorgersene, lungo la pista. La polizia li ha intercettati e fatti allontanare. Così l’aereo si è potuto alzare in volo. Questo il resoconto dell’episodio. “E la sicurezza? – si chiede La Rosa – direi che è tutto una vergogna. E poi è possibile che in questa provincia, davanti a un caso così sconcertante e allo stesso tempo scandaloso, non ci sia un sindaco, un onorevole, una Camera di commercio, che in realtà non c’è più, un sindacato, un’associazione di imprenditori, che abbia qualcosa da dire? Sembra davvero tutto come se ci trovassimo ai limiti dell’assurdo. Speriamo che qualcosa possa cambiare. E in fretta”.

