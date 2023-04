Rissa sulla spiaggia di Sampieri. Ci sono feriti

Rissa martedì scorso nei pressi della spiaggia di Sampieri. Sono venuti alle mani un gruppo di giovani di Scicli e Pozzallo. Si è reso necessario l’intervento di polizia e carabinieri oltre che del 118 per soccorrere i feriti. E’ accaduto intorno alle 16. Sulla spiaggia di Sampieri era stata organizzata una festa che aveva richiamato tantissimi giovani, molti minori, con tanto di dj set. Improvvissamente si è notato un fuggi-fuggi generale e un nutrito gruppo di persone che, per futili motivi, era venuto alle mani fino a quando tutto non è completamente degenerato.

