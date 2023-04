Confcommercio Scicli incontra la Giunta Marino

Confcommercio Scicli ricevuta a palazzo di Città dal sindaco Mario Marino e dagli assessori Peppe Puglisi e Concetta Portelli. Sul tappeto, in particolare, la questione sicurezza dopo gli ultimi tentativi di furto con scasso che hanno riguardato alcune attività commerciali presenti sul territorio cittadino. L’associazione di categoria era rappresentata dal presidente Daniele Russino e da Lara Miccichè. “Abbiamo preso atto del fatto – chiarisce Russino – che il sindaco ha intrattenuto numerose interlocuzioni con il prefetto di Ragusa e i vertici locali e provinciali delle forze dell’ordine. Ci è stato comunicato che l’attenzione da parte dei carabinieri, della Guardia di Finanza e della polizia di Stato è massima. Ma non solo. Il Comune ha presentato richiesta di adesione ad un progetto del ministero degli Interni mirato al netto potenziamento della rete di videosorveglianza urbana. In caso di accoglimento dell’istanza in questione, potrebbero arrivare ulteriori risposte importanti nella direzione da noi auspicata. Come Confcommercio abbiamo chiesto che non cali l’attenzione su un aspetto, il rispetto della legalità, che diventa di fondamentale importanza per lo sviluppo futuro”. A margine dell’incontro, focus anche sul Piano commerciale e sul regolamento riguardante i dehors. “Sono altre due questioni – aggiunge Russino – che meritano un pieno approfondimento e rispetto a cui abbiamo fornito la nostra piena disponibilità a venire incontro alle esigenze di chiarimento del Comune”.

Salva