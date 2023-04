Autostrada. Regione in soccorso delle imprese per lo svincolo di Modica

La Regione Sicilia rompe gli indugi e provvederà ad anticipare oltre 14 milioni di euro in favore del CAS per consentire alla imprese di affrontare i rincari degli ultimi mesi e poter così completare i lavori in corso, in primis lo svincolo autostradale di Modica. E’ quanto deciso oggi dalla II Commissione Bilancio all’Ars di cui fa parte l’Onorevole Ignazio Abbate. “Nel dettaglio sono 14.444.748 euro – precisa il parlamentare democristiano – che verranno erogati alle imprese impegnate nei lavori di completamento dell’autostrada Siracusa – Gela ed in particolare quelli che riguardano il quasi completo svincolo di Modica. Grazie ai voti in commissione della maggioranza compatta, nonostante l’astensione dei colleghi del PD, siamo riusciti a far passare l’anticipazione che rappresenta la vera svolta per il completamento dei lavori in sospeso. Tale anticipazione verrà concretizzata appena acquisite le relative note di debito da parte del Ministero delle Infrastrutture. Le ditte sono state costrette a fermarsi più volte a causa di questi aumenti indiscriminati di carburanti, energia e materie prime che di fatto hanno bloccato l’avanzamento dei lavori. Oggi, grazie a questo provvedimento che nei prossimi giorni approderà in aula, siamo in grado di poter dare stabilità alle ditte appaltatrici che così potranno concludere i lavori in breve tempo. Le somme anticipate rientreranno alla Regione nel momento in cui lo Stato effettuerà i trasferimenti già programmati per il CAS”.

