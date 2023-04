Concerti dell’estate 2023: i 5 appuntamenti da non mancare

Estate non è solo il momento delle vacanze ma anche di concerti e grandi eventi musicali all’aperto per ballare tutta la notte e cantare a squarciagola. Finalmente, è arrivato il momento di andare a sentire e vedere dal vivo i vostri cantanti preferiti e quest’anno c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Abbiamo, quindi, pensato di preparare una mini-guida a quelli che secondo noi sono gli eventi a cui non potete mancare se siete dei veri appassionati di musica.

Marco Mengoni

Il vincitore del festival di Sanremo Marco Mengoni ha in serbo un tour in giro per l’Italia per incontrare dal vivo tutti i suoi fan. È uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano, grazie al suo enorme talento e virtuosismo nel canto. Per i concerti di Marco Mengoni e molti altro ancora, si possono usare gli sconti Ticketone per i giovani appassionati di musica che no vedono l’ora di partecipare a un grande concerto all’aperto.

Måneskin

La band italiana più famosa al mondo è finalmente pronta con un nuovo tour per girare il Belpaese. Il gruppo rock di Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan con il nuovo album RUSH! arriva a Trieste il 16 luglio allo Stadio Nereo Rocco, il 20 e 21 luglio all’Olimpico di Roma e 24 e 25 a Milano a San Siro dopo esser stati in giro per Stati Uniti, Canada e Giappone. Diventati ormai più che internazionali, i Måneskin non perdono l’appuntamento con i fan italiani che hanno già fatto registrare il sold out per più di una data.

Blanco

Ancora un altro vincitore di Sanremo, ma stavolta dell’anno scorso che vinse in coppia con Mahmoud. Protagonista anche del festival di quest’anno per via delle polemiche in merito alla distruzione dei fiori e delle decorazioni sul palco dell’Ariston che gli è costato anche un denuncia, Blanco farà ancora parlare di sé, sebbene per altri motivi. infatti, quest’estate sarà la prima voltadel giovane artista negli stadi, dove si prospetta già il tutto completo.

Il 4 luglio all’Olimpico di Roma e il 20 nell’olimpo di San Siro: sono queste le date evento per Blanco. Sarà l’occasione di presentare il suo nuovissimo album Innamorato che è uscito il 1 aprile. All’interno, una delle tracce più attese di tutte, è il duetto con la leggendaria Mina che torna a cantare dopo decenni di silenzi e isolamento. L’immensa colonna della musica italiana ha scelto proprio il giovane Blanco per tornare sulle scene… il che vorrà pur dire qualcosa sulla bravura del giovanilismo beniamino dei teen!

Pinguini Tattici Nucleari

Altro nome che esce dalla kermesse sanremese pronto ad animare l’estate è quello dei Pinguini Tattici Nucleari. La band bresciana non si aspettava un successo e un seguito così grande da riempire palazzetti e stadi sportivi in tutta Italia. Arrivare a fare il pienone in uno stadio è la consacrazione per una band i cui singoli sono rimasti al numero uno delle classifiche per settimane e settimane.

Salva