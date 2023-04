Abbate. Scongiurata chiusura Ufficio per l’Impiego di Pozzallo

Pozzallo non perderà l’Ufficio per l’Impiego. A darne notizia l’Onorevole Ignazio Abbate che si è interessato direttamente a seguito della chiusura dei locali di Piazza Cesare Battisti che ospitavano il CPI, dovuta ai lavori cui saranno sottoposti nell’ambito del PNRR. L’ufficio verrà trasferito nei locali ASI della zona industriale Modica – Pozzallo per tutta la durata dei lavori ed i dipendenti non saranno quindi destinati ad altri impieghi. “Non appena il Comune di Pozzallo ha reso nota l’indisponibilità dei locali – commenta l’Onorevole Abbate – mi sono attivato per trovare una soluzione alternativa individuando in quelli della zona ASI la collocazione perfetta in quanto al momento non utilizzati e logisticamente facili da raggiungere. Ringrazio l’Assessore Tamajo e il commissario liquidatore dei consorzi ASI dell’area industriale Modica – Pozzallo Giovanni Ilarda per aver consentito il comodato d’uso dei locali della zona industriale Modica – Pozzallo. Grazie a questa disponibilità abbiamo scongiurato la chiusura dell’ufficio ed il trasferimento dei dipendenti. Già da domani l’assessorato alla famiglia e al lavoro retto dall’Onorevole Nuccia Albano si occuperà del trasferimento nei nuovi locali. Ringrazio ancora una volta la massima sinergia e la collaborazione che regnano nel nostro gruppo parlamentare della DC. Il nostro partito mira a portare avanti una politica di ampliamento dei servizi nel territorio, scongiurando ad esempio la chiusura dei CPI ma anche progettandone la realizzazione in zone dove non sono presenti”.

