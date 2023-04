Chiavola. San Giacomo(Ragusa) senz’acqua… e senza autobotti

Da 48 ore di nuovo senz’acqua i residenti della frazione rurale di San Giacomo a Ragusa. “Ma stavolta, circostanza ben più grave del recente passato – denuncia il capogruppo del Pd al Consiglio comunale, Mario Chiavola – il fatto che, pur a fronte delle numerose telefonate ricevute dai cittadini che hanno chiesto di essere riforniti attraverso le autobotti comunali, la Protezione civile avrebbe chiarito di non avere la disponibilità di inviare sul territorio i mezzi di rifornimento in questione. Quindi, i residenti rimarranno completamente a secco. Ci sembra una situazione assurda, gravissima e di cui quest’Amministrazione comunale deve farsi carico con urgenza. Stiamo andando incontro all’estate e se queste sono le premesse, per San Giacomo si annuncia una stagione di fuoco. Che cosa sta facendo il sindaco? Neppure il minimo sindacale, come accadeva in precedenza con la disponibilità delle autobotti. Ma si è reso conto il primo cittadino della gravità di quello che sta accadendo? Ha intenzione di intervenire in maniera concreta oppure, anche questa volta, per quanto riguarda le sorti della frazione, rimarrà alla finestra? I cittadini sono in attesa di risposte”.

