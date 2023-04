Sequestro di persona e violenza sessuale. Ispica, in manette

I Carabinieri della Stazione di Ispica hanno tratto in arresto un pregiudicato 29enne di origine algerina, coniugato e disoccupato. L’uomo, che si trovava già ristretto in regime di arresti domiciliari a Ispica, è stato tradotto dai militari presso la Casa circondariale di Ragusa, in ottemperanza ad un ordine di carcerazione emesso il 18 aprile 2023 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. L’arrestato dovrà espiare una pena residua di 5 anni 5e 6 mesi di reclusione per i reati di sequestro di persona, violenza privata e violenza sessuale, commessi nel giugno 2020 nei confronti di una ragazza marocchina, all’epoca dei fatti 19enne.

Salva