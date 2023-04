Aeroporto Comiso. Italia Viva: “La Regione faccia la Regione “

“L’aeroporto di Comiso ha chiuso il 2022 con la presenza di 364.735 passeggeri. Il dato ci dice che è un aeroporto in crescita perché le richieste ci sono. I passeggeri cercano il Pio La Torre e vogliono volare su Comiso ma ancora una volta la politica non sa dare le giuste risposte. Alle richieste che aumentano si risponde con i voli che diminuiscono. Perché? Di chi è la colpa?”. E’ quanto si chiede la coordinatrice provinciale di Italia Viva Ragusa, Marianna Buscema, esprimendo la propria notevole preoccupazione per quanto sta accadendo. “La continuità territoriale, che prevedeva voli a tariffe fisse e agevolate per i residenti in Sicilia per i voli verso Roma e Milano – prosegue Buscema – si è interrotta solo dopo dieci mesi. Alitalia, che si era aggiudicata il servizio, ha chiuso i battenti. Ma alcune somme rimangono inutilizzate: il ministero delle Infrastrutture aveva stanziato 25 milioni per Comiso e 36 per Trapani. Per Comiso è ancora disponibile una buona parte delle risorse economiche, che potrebbero essere ulteriormente incrementate dai fondi ex Insicem. Una cosa è sicura. Siamo stanchi di vedere la nostra terra penalizzata. Parliamo tanto di turismo, sviluppo e infrastrutture e poi dobbiamo ancora constatare che tutti gli sforzi dei nostri operatori turistici non sono tenuti nella debita considerazione. Le offerte territoriali non mancano, la Sicilia piace e le persone la scelgono come meta. Come li facciamo arrivare? Ci prepariamo così alla stagione estiva? Chiediamo alla Regione un intervento immediato e concreto per sbloccare una situazione che mostra fin troppa improvvisazione nello sviluppo del nostro aeroscalo. Non è questo quello che meritiamo”.

